По этой причине автозапчасти лучше не покупать на маркетплейсах

При покупке деталей на маркетплейсах к их выбору нужно подходить очень внимательно из-за обилия некачественного товара и фальсификата, отвечает технический директор франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.
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