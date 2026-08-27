Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил учредить звание «Ветеран труда Крайнего Севера» и присваивать его при длительном стаже работы в северных районах: не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.
Миронов предложил учредить звание «Ветеран труда Крайнего Севера»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Верия
Да.... С доплатами и льготами какой-то венегрет... Одним ветеранам труда есть доплаты, другим - нет... Живем вроде бы все в одной стране... У каждого "наместника" свои "законы", свои предписания... Непонятное творится, некоторые ветераны труда судятся, потому что отказывают им в выплате доплат за ветеранство...Полностью согласна с С Мироновым, "необходимо разработать унифицированные правила, которые, безусловно, могут предусматривать дополнительные выплаты и привилегии на региональном уровне"!
Ответить
1 м.
Ингерман Ланская
миронка к следующим выборам попиарится с "ветераном крайнего востока" и его секту проголосуют доп. 0,5% ходаков
Ответить
4 н.
Свежие комментарии