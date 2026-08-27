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ДумаТВ

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Миронов предложил учредить звание «Ветеран труда Крайнего Севера»

Миронов предложил учредить звание «Ветеран труда Крайнего Севера»

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил учредить звание «Ветеран труда Крайнего Севера» и присваивать его при длительном стаже работы в северных районах: не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

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Комментарии
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Елена Верия
Да.... С доплатами и льготами какой-то венегрет... Одним ветеранам труда есть доплаты, другим - нет... Живем вроде бы все в одной стране... У каждого &quot;наместника&quot; свои &quot;законы&quot;, свои предписания... Непонятное творится, некоторые ветераны труда судятся, потому что отказывают им в выплате доплат за ветеранство...Полностью согласна с С Мироновым, &quot;необходимо разработать унифицированные правила, которые, безусловно, могут предусматривать дополнительные выплаты и привилегии на региональном уровне&quot;!
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1 м.
Ингерман Ланская
миронка к следующим выборам попиарится с &quot;ветераном крайнего востока&quot; и его секту проголосуют доп. 0,5% ходаков
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4 н.