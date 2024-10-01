Русская весна
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Русская весна

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Уходящий с поста Столтенберг допустил, что Украину примут в НАТО без утраченных территорий

Уходящий с поста Столтенберг допустил, что Украину примут в НАТО без утраченных территорий

Уходящий с поста генсек НАТО Столтенберг допустил, что Украина может быть принята в Альянс только с подконтрольной Киеву на данный территорией.

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Комментарии
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Наталья Иванова
И что? Примут и получат атомною бомбёжку на свою жопу.
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