Бородавко: Если у Непряевой отберут «Большой хрустальный глобус», это будет разбой

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказал мнение, что если россиянку Наталью Непряеву лишат «Большого хрустального глобуса» в сезоне-2021/2022, то это будет разбой.
Популярные статьи
- В Европе начались митинги из-за роста цен на топливо, в США на АЗС очереди – и все это на фоне увеличения доходов “Газпрома” втрое (ВИДЕО)
- Мединский: Киев предложил демилитаризацию по шведскому или австрийскому варианту
- “Нам не нужны лекции от нарушителя международного права”: Китай поставил США на место после угроз из-за позиции по Украине
Свежие комментарии