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Бородавко: Если у Непряевой отберут «Большой хрустальный глобус», это будет разбой

Бородавко: Если у Непряевой отберут «Большой хрустальный глобус», это будет разбой

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказал мнение, что если россиянку Наталью Непряеву лишат «Большого хрустального глобуса» в сезоне-2021/2022, то это будет разбой.

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