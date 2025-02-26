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Шесть стран ЕС тормозят передачу Киеву военной помощи на 20 млрд евро

Шесть стран ЕС тормозят передачу Киеву военной помощи на 20 млрд евро

Предполагается, что деньги будут переданы за счёт активов России. Однако не всех членов Евросоюза это устраивает.

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