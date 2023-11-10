Что делают с телом 100 грамм свеклы

Врачи давно советуют сделать свеклу частью ежедневного рациона. Всего 100 грамм продукта помогает держать под контролем уровень глюкозы, снижает артериальное давление и приводит к постепенной потере веса.
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