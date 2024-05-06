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Мирошник: РФ движется к проведению трибунала над украинским руководством

Мирошник: РФ движется к проведению трибунала над украинским руководством

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live" заявил, что Россия планомерно движется к проведению трибунала над руководством Украины.

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