Мирошник: РФ движется к проведению трибунала над украинским руководством

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live" заявил, что Россия планомерно движется к проведению трибунала над руководством Украины.
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