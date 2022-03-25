В Кемерове будут судить двух местных жителей по обвинению в покушении на сбыт крупной партии мефедрона

Следователем отдела полиции «Центральный» УМВД России по г. Кемерово завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух местных жителей 19 и 29 лет.
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