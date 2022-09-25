Глава МИД Белоруссии: Минск будет оценивать референдумы о присоединении Донбасса к России, исходя из своих интересов

Минск примет решение по проходящим сейчас референдумам о присоединении к России Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также подконтрольных Москве территорий Запорожской и Херсонской областей, исходя из интересов своей страны.
Минск примет решение по проходящим сейчас референдумам о присоединении к России Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также подконтрольных Москве территорий Запорожской и Херсонской областей, исходя из интересов своей страны.
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