Российский биатлонист Логинов пожаловался на мороз во время гонок в РФ

Биатлонист Александр Логинов пожаловался на морозы во время гонок в России. Он отметил, что морозы мешают ему выступать на полную мощность из-за их трудной переносимости, и признал, что скучает по теплым этапам в Европе.
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