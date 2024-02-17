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Российский биатлонист Логинов пожаловался на мороз во время гонок в РФ

Российский биатлонист Логинов пожаловался на мороз во время гонок в РФ

Биатлонист Александр Логинов пожаловался на морозы во время гонок в России. Он отметил, что морозы мешают ему выступать на полную мощность из-за их трудной переносимости, и признал, что скучает по теплым этапам в Европе.

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Комментарии
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М
ММ
Фигня, а не мороз. Мы на тренировках в лыжной специализации в вузе бегали при минус 42. Носовой платок в руку, сопли вытираешь и бежишь.
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19 час.

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