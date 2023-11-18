Живите, как хотите: в квартирах пострадавшего от взрыва газа дома в Краснодаре ремонт не сделан и спустя полгода

Живите, как хотите: в квартирах пострадавшего от взрыва газа дома в Краснодаре ремонт не сделан и спустя полгодаЖильцов краснодарской пятиэтажки на улице Клинической,18, где в мае этого года взорвался бытовой газ, теперь просят вернуться в полуразбитые квартиры.