Живите, как хотите: в квартирах пострадавшего от взрыва газа дома в Краснодаре ремонт не сделан и спустя полгода

Живите, как хотите: в квартирах пострадавшего от взрыва газа дома в Краснодаре ремонт не сделан и спустя полгодаЖильцов краснодарской пятиэтажки на улице Клинической,18, где в мае этого года взорвался бытовой газ, теперь просят вернуться в полуразбитые квартиры.
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