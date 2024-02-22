В Москве некоторые соцучреждения изменят график работы в праздничные дни

Ряд социальных учреждений Москвы с 23 по 25 февраля будут работать по особому графику. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы и на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
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