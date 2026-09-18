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Мировое обозрение

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Туск оценил ежемесячные потери ВСУ в рекордные 27 тысяч человек

Туск оценил ежемесячные потери ВСУ в рекордные 27 тысяч человек

Премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая в сейме, привел цифры, которые до него в Варшаве не озвучивал никто: ежемесячные потери Вооруженных сил Украины достигли 27 тысяч человек.

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