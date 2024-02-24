Байден в субботу созвонится с лидерами G7 по вопросу оказания давления на РФ

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в субботу собирается созвониться с лидерами стран "Большой семерки" (G7), а также с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которыми намерен обсудить вопросы помощи Украине и давления на Россию.
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