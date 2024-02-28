Реально ли отследить передвижения Владимира Путина с учетом того, что у него нет телефона?

В связи с публикацией журнала Wired Business FM решила поинтересоваться, какими гаджетами пользуются те, кто имеет доступ к первому лицу и как обстоят дела со специальными защищенными телефонами для российских чиновниковСпецслужбы США пытались следить за президентом России через телефоны его окружения, пишет журнал Wired со ссылкой на книгу журналиста Байрона Тау «Средства контроля».