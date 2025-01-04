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50 очков Си Джей Макколлума помогли «Новому Орлеану» прервать серию из 11 поражений подряд

Атакующий защитник «Нового Орлеана» повторил личный рекорд результативности в одном матче, набрав 50 очков и реализовав 10 трехочковых в победном матче против «Вашингтона» (132:120).

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