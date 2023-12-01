Fatshark выпустит вторую часть обновления “Проклятие предателя” для Warhammer 40,000: Da...

Fatshark выпустит вторую часть обновления “Проклятие предателя” для Warhammer 40,000: Darktide в декабреРазработчики из Fatshark сообщили, что выпустят “Проклятие предателя – Часть 2” для Warhammer 40,000: Darktide перед зимними каникулами.
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