Fatshark выпустит вторую часть обновления “Проклятие предателя” для Warhammer 40,000: Da...

Fatshark выпустит вторую часть обновления “Проклятие предателя” для Warhammer 40,000: Darktide в декабреРазработчики из Fatshark сообщили, что выпустят “Проклятие предателя – Часть 2” для Warhammer 40,000: Darktide перед зимними каникулами.