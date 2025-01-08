Пушков заявил о нежелании Трампа работать с Киром Стармером

Избранный президент США Дональд Трамп поддерживает высказывания американского предпринимателя Илона Маска против премьер-министра Великобритании Кира Стармера по поводу его якобы причастности к делу о массовых изнасилованиях в английском городе Телфорд, чтобы избавиться от премьера.