Пушков заявил о нежелании Трампа работать с Киром Стармером

Избранный президент США Дональд Трамп поддерживает высказывания американского предпринимателя Илона Маска против премьер-министра Великобритании Кира Стармера по поводу его якобы причастности к делу о массовых изнасилованиях в английском городе Телфорд, чтобы избавиться от премьера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии