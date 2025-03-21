Семьи Муравленко и Тарко-Сале получат возможность взять ипотеку на вторичку

Оформить ипотеку на вторичку на льготных условиях с 1 апреля смогут жители Тарко-Сале и Муравленко. Два ямальских города вошли в перечень населенных пунктов, где разрешено брать семейную ипотеку под 6%, сообщила компания «Дом.
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