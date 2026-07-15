FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

2 080 подписчиков

Основатель «Русагро» и другие обвиняемые отказались признавать вину в мошенничестве

Измайловский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела, в котором обвиняются основатель холдинга «Русагро» Вадим Мошкович, бывший гендиректор компании Максим Басов и бывший вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии