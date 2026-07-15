Основатель «Русагро» и другие обвиняемые отказались признавать вину в мошенничестве

Измайловский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела, в котором обвиняются основатель холдинга «Русагро» Вадим Мошкович, бывший гендиректор компании Максим Басов и бывший вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов.
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