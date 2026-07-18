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Пронедра

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Зеленский пообещал открыть архивы по Волынской резне

Зеленский пообещал открыть архивы по Волынской резне

Решение Киева рассекретить архивные материалы, связанные с трагическими событиями на Волыни в годы Второй мировой войны, стало одним из самых заметных сигналов в отношениях Украины и Польши за последнее время.

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