Митрополиту Черновицкой епархии УПЦ Лонгину стало плохо, он в реанимации. Судья требует привезти его в зал заседаний

Сегодня прихожане Украинской православной церкви собрались у здания Герцаевского районного суда в Черновицкой области, где должно было состояться судебное заседание над епископом Банченским, викарием Черновицкой епархии УПЦ Лонгиным.
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