Происшествия

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В Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические беседы с водителями общественного транспорта на тему предупреждения фактов дистанционного мошенничества

Полицейские Отдельного батальона ДПС УМВД России по г. Владикавказу  в очередной раз провели разъяснительную работу с водителями транспортных средств и пассажирами.

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