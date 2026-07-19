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Месси обратился к сборной Аргентины перед финалом ЧМ-2026

Месси обратился к сборной Аргентины перед финалом ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси обратился к партнерам по команде, тренерскому штабу и людям, которые поддерживали игроков, перед финалом чемпионата мира со словами, что независимо от итогов матча они уже написали историю.

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