Месси обратился к сборной Аргентины перед финалом ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси обратился к партнерам по команде, тренерскому штабу и людям, которые поддерживали игроков, перед финалом чемпионата мира со словами, что независимо от итогов матча они уже написали историю.
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