Всё профукали. Как Терехова и Никулин упустили роль своей мечты

Маргарита Терехова и Юрий Никулин считаются легендами советского кино, однако мало кто знает, что оба в разное время упустили роль своей мечты, благодаря которой их карьеры могли взлететь до невообразимых высот.
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