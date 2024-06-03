В Тюмени установили личность мужчины, который поджег коктейлями Молотова часовню. Фото

Следственное управление Следственного комитета России по Тюменской области установило личность мужчины, который бросил несколько коктейлей Молотова во входную группу Храма Дмитрия Донского по адресу республики 150/1.
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