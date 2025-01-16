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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

163 подписчика

Стеф Карри фанатам: «Притормозите с проектами сделок и дайте нам самим найти решение»

«У пользователей соцсетей куча проектов сделок, которые нам обязательно надо совершить, притормозите немного и дайте нам самим найти решение.

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