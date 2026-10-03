Киеву предрекли «логистический кошмар» из-за ударов по мостам

Украинская столица на грани полного коллапса. Удары по мостам в Киеве могут стать для страны «логистическим кошмаром».
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