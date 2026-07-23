В деле Сергея Лежнева снова обсуждались фальшивые коммерческие предложения

В ходе допроса еще двух свидетелей по делу «картеля Лежнева» снова фигурировали фальшивые коммерческие предложения, вероятно сыгравшие свою роль при определении поставщиков медицинского оборудования в учреждения Орловской области.
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