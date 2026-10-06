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ФедералПресс

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Реальные случаи и фейки: почему кажется, что медведи нападают чаще

Реальные случаи и фейки: почему кажется, что медведи нападают чаще

МОСКВА, 6 октября, ФедералПресс. В последние недели СМИ охватила медвежья болезнь. Осень 2026 года запомнится обилием жутких историй про косолапых.

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