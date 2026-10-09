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Саша Плющенко поднялся на десятое место в Батуми и установил личный рекорд

Саша Плющенко поднялся на десятое место в Батуми и установил личный рекорд

Саша Плющенко занял десятое место на этапе юниорской серии Гран-при ISU в Батуми, но уехал с турнира с личным рекордом: 181,97 балла за две программы.

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