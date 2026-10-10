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Царьград

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СвЖД отменит 6 электричек из Екатеринбурга с 12 октября

СвЖД отменит 6 электричек из Екатеринбурга с 12 октября

С 12 октября СвЖД отменяет несколько пригородных поездов в Свердловской области, включая составы до Ревды, Полевского и природного парка «Оленьи ручьи», а с 26 октября перестанет курсировать ещё один поезд до Михайловского Завода.

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