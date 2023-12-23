В ВСУ призвали украинцев готовиться к тотальной мобилизации

Украинцам стоит готовиться к тотальной мобилизации и тяжелой зиме. Об этом заявил начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Самовар в интервью телеканалу «Днепр ТВ».