В ВСУ призвали украинцев готовиться к тотальной мобилизации

Украинцам стоит готовиться к тотальной мобилизации и тяжелой зиме. Об этом заявил начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Самовар в интервью телеканалу «Днепр ТВ».
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