Залужный подтвердил существование секретного штаба в Висбадене

Бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный подтвердил информацию, обнародованную New York Times, что в 2022 году в немецком Висбадене был создан секретный штаб, где украинское командование совместно с американскими партнерами планировало операции против российских войск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии