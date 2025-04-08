Залужный подтвердил существование секретного штаба в Висбадене

Бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный подтвердил информацию, обнародованную New York Times, что в 2022 году в немецком Висбадене был создан секретный штаб, где украинское командование совместно с американскими партнерами планировало операции против российских войск.