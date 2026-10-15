Фото: «Швабе» Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова (УОМЗ, входит в холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех) передал Территориальному центру медицины катастроф Свердловской области тренировочную версию дефибриллятора АНД А25.
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