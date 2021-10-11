Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eugene69072
    Мне 65 лет. Могу ли я, как житель Евпатории, пользоваться трамваем, автобусом..... ПЛАТНО? И это уже будет не опасно ...Минтранс РК: В Кр...
  • Eugene69072
    Мне 65 лет. Могу ли я, как житель Евпатории, пользоваться трамваем, автобусом..... ПЛАТНО? И это уже будет не опасно ...До 1 декабря прио...
  • Максим Маркин
    отправить на СП БТР Росгвардии и всех повязать: в Севастополе уж один найдётся ..Разрешений нет и ...

В Минкульте РК обсудили разработку научно-проектной документации для реставрации объекта культурного наследия «Ханский дворец»

В Минкульте РК обсудили разработку научно-проектной документации для реставрации объекта культурного наследия «Ханский дворец»

Министр культуры Республики Крым Арина Новосельская провела совещание по вопросам разработки научно-проектной документации для выполнения реставрационных работ с целью сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Ханский дворец».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх