В Минкульте РК обсудили разработку научно-проектной документации для реставрации объекта культурного наследия «Ханский дворец»

Министр культуры Республики Крым Арина Новосельская провела совещание по вопросам разработки научно-проектной документации для выполнения реставрационных работ с целью сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Ханский дворец».
Министр культуры Республики Крым Арина Новосельская провела совещание по вопросам разработки научно-проектной документации для выполнения реставрационных работ с целью сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Ханский дворец».
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