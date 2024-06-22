Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин мог инсценировать свою смерть в самолете Юлия СоколоваЕвгений Пригожин понимал все риски, которые сопровождают его деятельность и особенно последствия открытого конфликта с МО.
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