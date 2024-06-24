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Пожизненная «прописка» с помощью завещания: такого жильца не смогут выселить даже через суд

Пожизненная «прописка» с помощью завещания: такого жильца не смогут выселить даже через суд

По общему правилу, если собственник жилого помещения меняется, то все члены семьи, зарегистрированные там по месту жительства прежним собственником, лишаются права пользования жильем — и новый собственник может легко их выселить, обратившись в суд с иском (ст.

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