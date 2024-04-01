Поздняков обвинил МОК в отсутствии реакции на слова мэра Парижа об атлетах из РФ

Global Look Press/Vincent Isore, via www.imago-ima/www.imago-images.de Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в отсутствии реакции в ответ на заявление мэра Парижа Анн Идальго о том, что прибывшим во Францию для участия в Олимпиаде-2024 российским и белорусским спортсменам якобы будут "не рады" в Париже.