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Поздняков обвинил МОК в отсутствии реакции на слова мэра Парижа об атлетах из РФ

Поздняков обвинил МОК в отсутствии реакции на слова мэра Парижа об атлетах из РФ

Global Look Press/Vincent Isore, via www.imago-ima/www.imago-images.de Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в отсутствии реакции в ответ на заявление мэра Парижа Анн Идальго о том, что прибывшим во Францию для участия в Олимпиаде-2024 российским и белорусским спортсменам якобы будут "не рады" в Париже.

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