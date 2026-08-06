В Новороссийске пришлось опять запустить горячую линию по бензину. Ситуация на заправках нестабильная, много жалоб

В Новороссийске пришлось опять запустить горячую линию по бензину. Ситуация на заправках нестабильная, много жалобВ Новороссийске опять заработала горячая линия по бензину.
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