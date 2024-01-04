Три человека погибли из-за взрыва в кафе в Казахстане

Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области В кафе города Уральск на северо-западе Казахстана в ночь на 4 января произошел взрыв газа, из-за которого здание площадью 110 квадратных метров обрушилось и загорелось, унеся жизни трех человек.