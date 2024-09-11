Дню трезвости и Дню граненого стакана посвящается.🥃 ПРЕДАТЕЛЬСТВО Я ДЕНЕГ тратил на тебя немало, И угощал «Мартини» КАЖДЫЙ ВЕЧЕР, Но ты в итоге всё же ОТКАЗАЛА, Скажи, тебе НЕ СТЫДНО… моя печень? А.
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Дню трезвости и Дню граненого стакана посвящается.🥃 ПРЕДАТЕЛЬСТВО Я ДЕНЕГ тратил на тебя немало, И угощал «Мартини» КАЖДЫЙ ВЕЧЕР, Но ты в итоге всё же ОТКАЗАЛА, Скажи, тебе НЕ СТЫДНО… моя печень? А.