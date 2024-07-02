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Новости экономики России

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Рынки готовятся к подорожанию кобальта

Западные хедж-фонды Anchorage Capital Advisors и Squarepoint Capital ведут активную скупку кобальта на фоне снижение цен на него на London Metal Exchange, достигших минимального за последние семь лет уровня в размере 27,1 тыс.

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