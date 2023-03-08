Джарен Джексон, Шэйдон Шарп и Яннис Адетокумбо – в Топ-20 данков 20-й недели сезона НБА

НБА представила подборку лучших данков 20-й недели регулярного чемпионата. Топ-20 возглавили Джарен Джексон («Мемфис»), Шэйдон Шарп («Портленд») и Яннис Адетокумбо («Милуоки»).
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