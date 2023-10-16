Никаких шуток: российский экшен «Русы против ящеров» по мотивам популярного мема скоро выйдет в розницеПсевдоисторический боевик «Русы против ящеров» от отечественной студии the Bratans (Bogatyr, Midnight Ohota, Dungeons & Cocks) так пришёлся по душе российским геймерам, что даже получит розничное издание.