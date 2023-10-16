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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Никаких шуток: российский экшен «Русы против ящеров» по мотивам популярного...

Никаких шуток: российский экшен «Русы против ящеров» по мотивам популярного...

Никаких шуток: российский экшен «Русы против ящеров» по мотивам популярного мема скоро выйдет в розницеПсевдоисторический боевик «Русы против ящеров» от отечественной студии the Bratans (Bogatyr, Midnight Ohota, Dungeons & Cocks) так пришёлся по душе российским геймерам, что даже получит розничное издание.

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