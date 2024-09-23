Индекс страха и жадности криптоинвесторов “балансирует на полтиннике”

Crypto Fear & Greed Index третий день снижается и достиг важного рубежа в 50 пунктов. Индикатор изменяет свои показания от 0 до 100 и уход ниже линии середины может свидетельствовать об окончании растущего тренда Bitcoin.
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