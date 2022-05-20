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В Туле открылась выставка, посвященная Александру Сергеевичу Пушкину

В Туле открылась выставка, посвященная Александру Сергеевичу Пушкину

Выставка "Пушкин. Предметы и книги", организованная в рамках сотрудничества с Московской областью Тульским библиотечно-информационным комплексом совместно с музеем "Усадьба Лопасня-Зачатьевское" открылась в Тульской областной научной библиотеке.

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