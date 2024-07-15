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Гельмут Марко: «Ред Булл» уступает «Макларену» и «Мерседесу». «Феррари» больше не в игре»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался о тяжелой ситуации в команде, которая в данный момент уступает по темпу и «Макларену», и «Мерседесу».

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