Ем и не поправляюсь. Салат «Разгрузочный»: всего 4 продукта в составе. Простой рецепт без сыра и майонеза

Многие диетологи говорят о том, что нужно заменять куриное мясо на индейку. Индейка — это диетический продукт, который содержит большое количество белка, витаминов А, В, С, Е, К и минералов — железо, цинк, селен, медь, марганец, калий, фосфор.
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