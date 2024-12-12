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Уступает только кратеру Сольфатара: учёные разобрались в движении газов в Долине Смерти

Уступает только кратеру Сольфатара: учёные разобрались в движении газов в Долине Смерти

Ранее они приводили к гибели животных из-за высокой концентрации сероводорода.Учёные из Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН провели первое исследование выбросов углекислого газа и сероводорода в районе Долины Смерти, которая расположена недалеко от Долины Гейзеров на западном склоне действующего вулкана Кихпиныч.

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